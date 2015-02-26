Україна подала до Європейського суду вже третій позов проти Росії - Мін'юст

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

За її словами, першу справу проти Росії Україна подала до ЄСПЛ ще у березні 2014 року під час подій, які призвели до анексії Криму.

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"На сьогодні ми маємо три міждержавні скарги. Вони постійно оновлюються і доповнюються як фактичними порушеннями прав, так і доказовою базою, яку ми разом із правоохоронними органами збираємо для підтвердження даних фактів порушень", - зазначила Севостьянова.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна працює в рамках низки міжнародних документів над тим, щоб вичерпно довести, що Росія порушує свої міжнародні зобов'язання.