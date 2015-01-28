Україна готує докази за позовом проти Росії в Міжнародному суді ООН

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на засіданні Кабінету міністрів. "За рішенням РНБО ми почали роботу щодо того, яким чином ті, хто скоїв цей злочин, повинні закінчити, а саме - в Гаазі", - сказав Павло Клімкін.

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"Маю на увазі, насамперед, Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року. 22 січня ми провели експертні консультації в Мінську, Мінськ - це бул єдине місто, на яке погодилася російська сторона, де надали вичерпні докази того, що фізичні та юридичні особи РФ спонсорують тероризм. Ця конвенція передбачає, що ми повинні почати з експертних консультацій, надати відповідну юридичну аргументацію. У разі незгоди сторін ми можемо йти спочатку в арбітраж, а потім в Міжнародний суд ООН. У нас є рішучість дійти до кінця, є наявні юридичні аргументи, чітка юридична база. Ми не повторимо помилок наших друзів та партнерів, насамперед Грузії, яка відразу подала справу до Міжнародного суду ООН, і це подання було відхилено з формальних ознак і причин. Ми доведемо вину РФ і отримаємо відповідні рішення міжнародних інстанцій", - сказав Павло Клімкін.

Міністр нагадав, що завтра відбудеться позачергове засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Ми надали абсолютно вичерпні докази того, хто здійснив цей терористичний акт (обстріл житлових кварталів Маріуполя бойовиками 24 січня, в результаті якого загинув 31 мирний житель - УНІАН). У той же час хочу підкреслити - це виходить за рамки визначення тероризму, це злочин проти людяності", - сказав міністр.