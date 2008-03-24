Микола Вересень запросить до студії дизайнера Анну Бублик

10:26, 24 березня 2008
Політика
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Сьогодні 24  березня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Анна БУБЛИК - дизайнер одягу. Стиль одягу від Анни Бублик – це поєднання елегантної розкоші, витонченої класики та гламуру. Розмова про Ukrainian Fashion Week та моду загалом.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 25  березня о 18.40

 

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