Микола Вересень запросить до студії дизайнера Анну Бублик

Сьогодні 24 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Анна БУБЛИК - дизайнер одягу. Стиль одягу від Анни Бублик – це поєднання елегантної розкоші, витонченої класики та гламуру. Розмова про Ukrainian Fashion Week та моду загалом.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 25 березня о 18.40