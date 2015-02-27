У Обами замислились над варіантами допомоги Україні

«Сенат США заявив про підтримку щодо надання допомоги для посилення можливостей України захищати себе. Я знаю, що адміністрація [президента США Барака Обами] наразі розглядає різні варіанти для захисту України. Думаю, що візит Саакашвілі допоміг нам наголосити на важливості, що Україна повинна мати можливості захищати свої кордони», – зазначив Кардін у четвер, 26 лютого, в інтерв’ю Радіо Свобода.

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Учора, 25 лютого, керівник Дорадчої міжнародної ради реформ в Україні, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив, що перебуває з візитом у США та обговорює з американськими посадовцями питання щодо надання Україні зброї.

Наразі низка конгресменів США закликають надати Україні летальну зброю для боротьби з проросійськими бойовиками на Донбасі. Президент США Барак Обама заявив, що наразі це питання ще не вирішене.