Сенатор США виступив з різкою критикою Білого дому через Україну: Мені соромно за свою країну (відео)

З відповідною заявою він виступив в програмі Face the Nation ("Обличчям до народу") на телеканалі CBS, повідомляє ТСН.

"Мені соромно за свою країну, мені соромно за свого президента, мені соромно за самого себе, оскільки я не зміг зробити більше, щоб допомогти цим людям", - сказав політик.

За словами МакКейна, такі сильні європейські країни, як Франція та Німеччина не змогли зупинити російського президента Володимира Путіна.

"Я вважаю, що німецький канцлер [Ангела Меркель] і президент Франції [Франсуа Олланд] легітимізували перше за 70 років розчленування країни в Європі. Це ганьба. Володимир Путін не поплатився за це", - сказав сенатор від Арізони.

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МакКейн виступив за поставки США озброєння Україні для допомоги в боротьбі з російськими бойовиками і сепаратистами. За словами сенатора, українці "не просять ввести американські війська в країну, а лише зброю, щоб протистояти російському натиску".

"Володимир Путін хоче, щоб Україна не була частиною Європи і досягає успіхів у цьому. Це дійсно темна глава в історії нашого альянсу", - зазначив МакКейн.

Такі різкі слова політика викликали здивування ведучого популярної в США програми Face the Nation, відомого журналіста Боба Шиффера.

"Сенатор, я знаю вас дуже, дуже довго, інтерв'ював вас багато, багато разів, але ніколи не чув від вас, що вам соромно за свою країну, про що ви тільки-но сказали", - сказав він.

У цьому зв'язку МакКейн лише зазначив: "Мені соромно і за себе".