Добкіну прислали невідомий білий порошок
11:28, 24 березня 2008Політика
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У мерію викликали МНС, СЕС і міліцію
Конверт з невідомим білим порошком прислали в Харківський міськвиконком. Лист знайшли сьогодні вранці співробітники канцелярії.
Як повідомили «МедіаПорту» в прес-службі, це відбулося приблизно пів на десяту. У мерію відразу ж викликали МНС, СЕС і міліцію. Зараз на місці працюють співробітники санстанції в спецодязі, вони перевіряють речовину в конверті.
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