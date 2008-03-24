Добкіну прислали невідомий білий порошок

11:28, 24 березня 2008
Політика
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У мерію викликали МНС, СЕС і міліцію

Конверт з невідомим білим порошком прислали в Харківський міськвиконком. Лист знайшли сьогодні вранці співробітники канцелярії.

Як повідомили «МедіаПорту» в прес-службі, це відбулося приблизно пів на десяту. У мерію відразу ж викликали МНС, СЕС і міліцію. Зараз на місці працюють співробітники санстанції в спецодязі, вони  перевіряють речовину в конверті.

 

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