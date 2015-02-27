Путін вирішив скоротити собі зарплату на 10%
15:36, 27 лютого 2015Політика
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Російський президент Володимир Путін планує скоротити собі зарплату на 10%.
REUTERS
Про це пише Дмитро Пєсков, прес-секретар лідера країни.
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За його словами, це може бути зроблено в рамках заходів з оптимізації витрат федерального бюджету. Також Пєсков підкреслив, що дане рішення буде прийнято президентом особисто, повідомляє Ехо Москви.
Раніше Володимир Путін заявив про скорочення зарплат в адміністрації Кремля.
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