Ющенко та Буш поїдуть з України в один день
12:39, 24 березня 2008Політика
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З переговорів - на саміт у Бухаресті
|Ірина ВАННИКОВА
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
Вона нагадала, що напередодні від`їзду В.ЮЩЕНКА до Бухареста планується державний візит в Україну Президента США Джорджа БУША. За словами І.ВАННИКОВОЇ, зараз триває підготовка до цього візиту.
Серед іншого, за її словами, під час українсько-американських переговорів планується торкнутися питання приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО напередодні саміту в Бухаресті тощо.
Нагадаємо, що візит президента США до України запланований на 31 березня - 1 квітня.
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