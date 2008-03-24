Ющенко та Буш поїдуть з України в один день

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбуде на саміт НАТО до Бухареста ввечері 1 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона нагадала, що напередодні від`їзду В.ЮЩЕНКА до Бухареста планується державний візит в Україну Президента США Джорджа БУША. За словами І.ВАННИКОВОЇ, зараз триває підготовка до цього візиту.

Серед іншого, за її словами, під час українсько-американських переговорів планується торкнутися питання приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО напередодні саміту в Бухаресті тощо.

Нагадаємо, що візит президента США до України запланований на 31 березня - 1 квітня.