Від нинішніх реформ виграє наступний уряд - прем'єр

Реформи, що проводяться діючим урядом, стануть виграшними лише для наступного уряду й наступного прем`єр-міністра.

Про це заявив в інтерв`ю ключовим телеканалам країни прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Виграє від реформ наступний уряд і наступний прем`єр. Після мого прем`єрства шанси на утримання політичного рейтингу дуже низькі, якщо не рівні нулю. Але це мій свідомий вибір і я розумію наслідки для країни. Іншого шляху немає», - сказав глава уряду.