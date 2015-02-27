Від нинішніх реформ виграє наступний уряд - прем'єр
19:44, 27 лютого 2015Політика
268 0
Яценюк зазначив, що після його прем'єрства шанси на утримання політичного рейтингу дуже низькі.
REUTERS
Реформи, що проводяться діючим урядом, стануть виграшними лише для наступного уряду й наступного прем`єр-міністра.
Про це заявив в інтерв`ю ключовим телеканалам країни прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Читайте такожЯценюк назвав 2016 рік роком економічного відновлення України
«Виграє від реформ наступний уряд і наступний прем`єр. Після мого прем`єрства шанси на утримання політичного рейтингу дуже низькі, якщо не рівні нулю. Але це мій свідомий вибір і я розумію наслідки для країни. Іншого шляху немає», - сказав глава уряду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter