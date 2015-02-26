ЄС позитивно оцінює реформи уряду Яценюка - Семерак

Про це повідомив співголова української частини Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, член фракції «Народний фронт» Остап Семерак на прес-конференції за результатами першого засідання комітету, яке відбулося у Брюсселі.

«В ході виконання програми реформ європейська сторона вустами директора Європейської комісії Віганда Гуннара, підсумовуючи останній візит на минулому тижні єврокомісара Хана, позитивно оцінює хід реформ, які здійснює український уряд», - сказав він.

«Європейська сторона також звертається до нас, до українського уряду, не зупинятися в ході виконання того пакету реформ, який схвалений у парламенті, запропонований урядом і підтриманий європейською стороною», - додав Остап Семерак.