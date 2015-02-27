Ющенко не вірить у переговори без гарантів Будапештського меморандуму

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив третій президент України Віктор Ющенко.

"За стіл переговорів повинні сісти всі наші гаранти. Я не вірю ні в один формат, де немає американців. Ніхто не схилить Путіна до "договороздатності", тільки присутність на переговорах формату гарантодавців", - заявив Ющенко.

Читайте такожЮщенко звинуватив у падінні гривні Кабмін Яценюка"Ми ведемо себе так, що наші гаранти не відчувають себе відповідальними за цей документ, тому ми поки що живемо в такому міжнародному "сні", - заявив Ющенко.

Раніше порушення РФ Будапештського меморандуму прокоментував в ефірі телеканалу "112 Україна" перший президент України Леонід Кравчук. Він зазначив, що Росія завжди діяла з міжнародними нормами як слон в посудній крамниці.

Нагадаємо, 5 грудня 1994 р. президент України Леонід Кравчук і лідери США, Великобританії і РФ підписали меморандум про гарантії безпеки для України у зв'язку з її приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Україна в обмін на гарантії відмовилася від третього в світі за потужністю ядерного арсеналу.