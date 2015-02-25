Росія ніколи не дотримувалась міжнародних договорів - Кравчук

Про це в коментарі кореспонденту телеканалу "112 Україна" заявив перший президент України Леонід Кравчук.

"Росія ніколи за всю свою історію, радянську, мається на увазі, не дотримувалася міжнародних норм та міжнародних договорів. Вона завжди діяла як слон в посудній лавці. Нинішня Росія не дотримується міжнародних угод і підписаних документів з державами-сусідами", - розповів він.

Читайте такожУкраїна не повинна думати про відновлення ядерного статусу - КравчукЯк приклад він навів Будапештський меморандум і договір Росії з Україною про дружбу і співпрацю.

"Два приклади - Будапештський меморандум щодо ядерного озброєння, Росія фактично відмовилася від виконання цього меморандуму, хоча його підписав президент Росії Єльцин, і друге - договір між Росією і Україною про дружбу і співпрацю", - заявив Кравчук.

Раніше Кравчук висловив думку, що дотримання мінських угод не йде на користь Україні.