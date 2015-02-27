Уряду слід розвивати мікробізнес - експерт

Економічна ситуація в Україні некерована, заявив в ефірі Радіо Свобода президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер, характеризуючи роботу українських урядовців за рік.

У паніці, яка наразі спостерігається у Україні, Пасхавер звинувачує уряд і зазначає, що тепер він має відновити довіру людей.

Серед механізмів виходу з кризи Олександр Пасхавер називає розвиток мікробізнесу.

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«Якщо у вас є соціальні негаразди, то зніміть всі обмеження, дайте людям те, що зветься мікробізнес, дайте людям можливість заробляти, як вони хочуть, без податків і без оренди. Тоді дайте їм місця десь тут у Києві, якщо це кияни, дайте їм можливість використовувати свої квартири для цього, дайте їм можливість робити все, що вони хочуть. Можна давати ще і без застави гроші. Мікрокредити повертаються краще, ніж будь-які інші кредити», – зазначив Олександр Пасхавер.

27 лютого виповнюється рік, як прем’єр-міністр Арсеній Яценюк очолив Кабінет міністр України. Тоді членів свого уряду він назвав «політичними камікадзе». Після парламентських виборів та формування коаліції, Яценюк вдруге очолив Кабмін.

Станом на 27 лютого, Національний банк встановив курс на рівні 27 гривень 76 копійок за долар.