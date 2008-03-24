Політолог застерігає Тимошенко: ПР просто так Харків не віддасть

13:45, 24 березня 2008
Політика
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Карасьов радить ще раз подумати

Вадим Карасьов
Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що БЮТ нелегко бути добитися перевиборів міської влади Харкова, на відміну від Києва.

Таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Харків не Київ, бо Партія регіонів там має свою регіональну електоральну базу і своїх людей”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

За його словами, міську владу Харкова сьогодні представляють прибічники Партії регіонів. ”Партія регіонів просто так Харків не віддасть”, - сказав він.

Як зауважив політолог, лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і в цілому блоку необхідно буде ще раз подумати і сконцентрувати зусилля для того, щоб вирішити це питання.

“Просто так вирішити, як це було у Києві, в Харкові буде набагато важче і майже неможливо”, - наголосив В.КАРАСЬОВ.

 

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