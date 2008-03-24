Політолог застерігає Тимошенко: ПР просто так Харків не віддасть
13:45, 24 березня 2008Політика
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Карасьов радить ще раз подумати
|Вадим Карасьов
Таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.
“Харків не Київ, бо Партія регіонів там має свою регіональну електоральну базу і своїх людей”, - сказав В.КАРАСЬОВ.
За його словами, міську владу Харкова сьогодні представляють прибічники Партії регіонів. ”Партія регіонів просто так Харків не віддасть”, - сказав він.
Як зауважив політолог, лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і в цілому блоку необхідно буде ще раз подумати і сконцентрувати зусилля для того, щоб вирішити це питання.
“Просто так вирішити, як це було у Києві, в Харкові буде набагато важче і майже неможливо”, - наголосив В.КАРАСЬОВ.
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