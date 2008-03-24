Яценюк буде пити кров з полковників... до останнього

Гучний «інцидент з пальцем» спікер парламенту Арсеній Яценюк розглядає як «злочинці у владі!». Про це він сам заявив в інтерв`ю виданню Фокус.

У відповідь на зауваження, що інцидент, що закінчився звільненням заступника начальника «Кобри» підполковника Олексія Кожі виглядав так, ніби Яценюк нашептав Президентові, спікер обурився: «Я так не вважаю (емоційно)! А де ж піднімати питання про зловживання міліціонерів, як не на колегії МВС? Я міг це і по-іншому вирішити: подзвонити, щоб всіх вигнали. Це правильно? Напевно, правильно і те, що один з керівників цього підрозділу їздить на «Порше» за 200 тисяч доларів?»

«Для мене справедливість над усе, - додав Яценюк. - Якщо наші правоохоронні органи не бояться подавати сфальсифіковані дані голові парламенту – так, що ж вони роблять з простими людьми? Ви мене втягнули в дивовижну дискусію. Що ж, краще було б, якби ми все тихо вирішили, і він мені свій «Порше» подарував?»

Очевидно, авто підполковника не дає спокою керівникові Верховної Ради він ще раз дуже емоційно згадав про дорогу машину, відповідаючи на зауваження, що його, здається, підставили. «Не здається! – різко відреагував Яценюк. - Полковники їздять на дорогих машинах, дозволяють собі беззаконня на дорогах, і їм це сходить з рук? Незалежно від того, ким я буду – головою парламенту або простим менеджером Яценюком, я з них кров питиму до останнього...»

Нагадаємо, що боротися зі «злочинцями у владі» Яценюк, як відомо, почав після того, як сам зіткнувся з ситуацією, знайомій більшості учасників дорожнього руху:.. з сусідньої машини йому показали непристойний жест. Як розповідав потім Яценюк, таким чином з ним «поспілкувався» замначальника спецпідрозділу «Кобра» Олексій Кожа. Спікер довів ситуацію до відома Президента і Луценка. В результаті місця позбувся не тільки Кожа, але і все керівництво «Кобри», а спецпідрозділ і взагалі опинилося під загрозою розформовування.