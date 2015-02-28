МВС оприлюднило відео з місця смерті Чечетова

14:31, 28 лютого 2015
Політика
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Оприлюднено відео з місця смерті екс-регіонала Михайла Чечетова, який, за попередніми даними, викинувся з вікна 17-го поверху на вулиці Мішуги.

Фото УНИАН

Запис викладено на каналі ВЗГ ГУМВС в місті Києві на youtube.

Раніше в мережі з'явилося фото передсмертної записки Михайла Чечетова.

"Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов", - було написано в записці (цитується мовою оригіналу).

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