МВС оприлюднило відео з місця смерті Чечетова
14:31, 28 лютого 2015Політика
20824 0
Оприлюднено відео з місця смерті екс-регіонала Михайла Чечетова, який, за попередніми даними, викинувся з вікна 17-го поверху на вулиці Мішуги.
Опубліковано відео з місця смерті Чечетова / Фото УНІАН
Запис викладено на каналі ВЗГ ГУМВС в місті Києві на youtube.
Раніше в мережі з'явилося фото передсмертної записки Михайла Чечетова.
"Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов", - було написано в записці (цитується мовою оригіналу).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter