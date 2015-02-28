МВС оприлюднило відео з місця смерті Чечетова

Запис викладено на каналі ВЗГ ГУМВС в місті Києві на youtube.

Раніше в мережі з'явилося фото передсмертної записки Михайла Чечетова.

"Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов", - було написано в записці (цитується мовою оригіналу).