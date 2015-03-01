Правоохоронці встановили зовнішність вбивці Нємцова - російські ЗМІ

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на російські ЗМІ.

Згідно з цими даними, за підозрою у скоєнні даного злочину розшукується чоловік зростом 170-175 сантиметрів, звичайної статури, з темним волоссям і короткою стрижкою. Відомо також, що в момент вбивства він був одягнений у сині джинси і коричневий светр.

Джерело зазначило, що вбивцю краще запам'ятав Віктор М., чоловік, який йшов по мосту в момент вбивства приблизно в 80 метрах позаду Нємцова і Дурицької, коли кілер відкрив вогонь.

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Також джерела телеканалу розповіли, що поліції вдалося точно встановити, на якій машині зник убивця. Це ВАЗ-21102 сріблястого кольору з осетинськими номерами. Номер машини теж відомий. Саму її поки не знайшли. Є інформація, що автомобіль міг виїхати за межі МКАД.

Напередодні повідомлялося, що машина була біла і нібито вже знайдена в центрі Москви, але потім виявилося, що це не той автомобіль.

Борис Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого у центрі Москви на Великому Москворецькому мосту. На місці злочину знайшли шість гільз. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтями «Вбивство» і «Незаконний обіг зброї».