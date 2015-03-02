Депутати вирішили працювати, поки не розглянуть усі питання порядку денного
17:58, 02 березня 2015Політика
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Верховна Рада України вирішила працювати до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.
Із такою пропозицією виступив голова ВР / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію вніс голова ВР Володимир Гройсман.
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