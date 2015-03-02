Депутати вирішили працювати, поки не розглянуть усі питання порядку денного

Верховна Рада України вирішила працювати до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію вніс голова ВР Володимир Гройсман. Читайте такожСьогодні Рада не планує розглядати питання відставки Гонтаревої За цю пропозицію проголосували 292 народних депутата із 346, зареєстрованих у сесійній залі.

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