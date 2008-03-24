Тимошенко викине перебіжчиків, як шкідливих котів, на смітник

Прем‘єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вітає рішення Центральної виборчої комісії з приводу реєстрації нових депутатів Київради від БЮТ замість тих, хто втратив мандати відповідно до законодавства.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв`язків із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України.

„Я вітаю законне і справедливе рішення Центральної виборчої комісії стосовно позбавлення депутатських мандатів корумпованої частини Київради”, - наголосила глава уряду.

„Я задоволена тим, що у ЦВК вистачило політичної волі ухвалити правильне рішення. Вважаю, що сьогоднішній день можна вважати днем народження політичної відповідальності політиків”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила сподівання, що оновлена Київська міська рада “нарешті буде виступати справжнім захисником інтересів киян і покінчить з політикою тотальної муніципальної корупції в столиці”. “Депутатів, які позбавлені мандатів, треба як шкідливих котів викинути на політичний смітник. Їхня недовга і продажна політична кар’єра закінчилась назавжди”, - зазначила прем’єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2007 р. на міжпартійному з’їзді виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень 15-ти депутатів Київради, що були обрані за виборчим списком БЮТ.

Сьогодні, 24 березня, ЦВК зареєструвала 14 депутатів Киїради від БЮТ замість депутатів, повноваженнях яких було припинено через перехід до інших фракцій. Одного з них ЦВК не зареєструвала, оскільки він не подав відповідної заяви.