Ляшко і Єремеєв побилися через з'ясування, чиєю «тушкою» є Мельничук

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося тоді, коли після дискусій, котрі тривали після завершення засідання ВР, депутати із фракції “Народний фронт”, зробивши своєрідний коридор, дали можливість Мельничуку вийти із сесійної зали.

Перед цим відбулася сварка між лідером групи «Воля народу» Ігорем Єремеєвим та лідером Фракції Радикальної партії Олегом Ляшком.

Ляшко заявив Єремеєву, що вони не вийдуть із парламенту до того часу, поки “тушка Мельничук не покине сесійну залу”.

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Ляшко зазначив: “Ти пригрів цю тушку, ти купив її”. Також депутати між собою з'ясовували чиєю «тушкою» є Мельничук.

Відбувся діалог, під час якого Єремеєв заявив: “Це моя тушка?”, у відповідь Ляшко сказав: “це моя тушка”. Після цього пролунав сміх як в сесійній залі, так і в ложі преси.

Також Ляшко звинуватив Єремеєва в голосуванні за диктаторські закони 16 січня. Після цих слів виникла невелика штовханина між Ляшком та Єремеєвим.

На даний час понад 50 депутатів ще перебувають в сесійній залі, але в ній вже немає ні Мельничука, ні Ляшка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, у парламенті між депутатами сталася сутичка, ініціаторами якої стали лідер фракції Радикальної партії Ляшко та депутат Мельничук, який потрапив до парламенту за списками Радикальної партії, але сьогодні вступив до депутатської групи «Воля народу».