Порошенко проводить зустріч з прем'єр-міністром Італії

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з головою Ради міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці, який перебуває з робочим візитом в Україні.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Читайте такожОбама і лідери ЄС завершили переговори щодо України Очікується, що після переговорів Порошенко і Ренці зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

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