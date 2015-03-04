Порошенко проводить зустріч з прем'єр-міністром Італії

14:01, 04 березня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з головою Ради міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці, який перебуває з робочим візитом в Україні.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Очікується, що після переговорів Порошенко і Ренці зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

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