Порошенко проводить зустріч з прем'єр-міністром Італії
14:01, 04 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з головою Ради міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці, який перебуває з робочим візитом в Україні.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
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Очікується, що після переговорів Порошенко і Ренці зустрінуться з представниками засобів масової інформації.
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