Ренці: всі повинні докласти зусиль для вирішення проблем України

Про це сказав голова Ради міністрів Італії Маттео Ренці на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенко в Києві.

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Глава уряду Італії наголосив, що важливе значення мають перспективи майбутнього розвитку України, яка, за його словами, "повинна впевнено йти по цьому шляху розвитку з допомогою нашої співпраці, з допомогою наших банків і підприємств". Маттео Ренці запевнив, що Італія буде надавати Україні підтримку в цьому плані.

"Україна є країною, яка не тільки переживає військові труднощі, але, безумовно, всі партнери і друзі повинні докласти зусиль для вирішення економічних проблем України", - сказав він. За його словами, мова йде про готовність на широкому експертному рівні надавати допомогу Україні.

Говорячи про двосторонні відносини, Маттео Ренці зазначив, що "необхідно організовувати зустрічі української та італійської сторін для конкретизації таких завдань".

Крім цього італійський прем'єр запросив президента Петра Порошенка відвідати Італію. "Ми з задоволенням запрошуємо українську делегацію в Італію. У нас прекрасна країна, прекрасні міста і ми зробимо все можливе, щоб українці отримали задоволення від цього візиту. Тому, Петре, я підтверджую запрошення в Італію", - сказав Маттео Ренці.

У свою чергу Петро Порошенко сказав, що раніше дав обіцянку відвідати Флоренцію, адже в цьому місті Маттео Ренці був мером.