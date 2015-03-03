Увечері Обама обговорить з лідерами ЄС ситуацію в Україні

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-службу Білого дому, передає ZN.UA. У переговорах візьмуть участь прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, а також як голова Європейської комісії Доналд Туск.

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Відеоконференція розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, лідери "нормандської четвірки" президент Петро Порошенко, Франсуа Олланд, канцлер Ангела Меркель і президент Володимир Путін в ході телефонної розмови домовилися провести зустріч у Берліні 6 березня.