Увечері Обама обговорить з лідерами ЄС ситуацію в Україні
17:14, 03 березня 2015Світ
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Президент США Барак Обама проведе відеоконференцію з європейськими лідерами для обговорення ситуації в Україні та питань світової безпеки.
REUTERS
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-службу Білого дому, передає ZN.UA. У переговорах візьмуть участь прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, а також як голова Європейської комісії Доналд Туск.
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Відеоконференція розпочнеться о 18:30 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, лідери "нормандської четвірки" президент Петро Порошенко, Франсуа Олланд, канцлер Ангела Меркель і президент Володимир Путін в ході телефонної розмови домовилися провести зустріч у Берліні 6 березня.
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