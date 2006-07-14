Сімферопольська міськрада підтримала антикризову коаліцію

Сімферопольська міська рада сьогодні на позачерговому засіданні ухвалила рішення про підтримку антикризової коаліції, сформованої у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення розглядалося за пропозицією представника регіонального блоку «За Януковича!» Юрія НЕРУША.

«За» проголосували 44 депутати, які реєструвалися в залі засідання на момент голосування.

Депутати звернулися до Президента Віктора ЮЩЕНКА і Верховної Ради України.

У зверненні до Президента, зокрема, сказано: «Відкрився шлях до об`єднання і консолідації українського суспільства, розколеного штучно, до подолання кризової ситуації в економіці України». Проте, на думку сімферопольських депутатів, деструктивні сили в парламенті перешкоджають «початку відповідальної діяльності парламенту». У зв`язку з цим Сімферопольська міськрада попросила Президента забезпечити реалізацію положень Конституції України в частині створення умов для діяльності антикризової коаліції. «Ми сподіваємося, що Ви підніметесь над особистими симпатіями і антипатіями і зробите все від Вас залежне в ім`я злагоди в суспільстві», - сказано у зверненні депутатів до Президента України.

Сімферопольська міськрада, крім того, висловила підтримку рішенню антикризової коаліції щодо створення Конгресу регіонального і місцевого самоврядування в Україні як консультативно-дорадчого органу.

Крім того, Ю.НЕРУШ повідомив, що подібні рішення про підтримку антикризової коаліції сьогодні були ухвалені в Білогірському, Джанкойському, Кіровському і Ленінському районах Криму.