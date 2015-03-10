Штайнмаєр: До вирішення конфлікту на Донбасі ще дуже далеко
12:41, 10 березня 2015Політика
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До вирішення конфлікту на Донбасі ще далеко, і Україна потребує значної підтримки з огляду на важкий стан економіки країни.
REUTERS
Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Болгарії, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.
"Дорога, якою ми прямуємо - це перший крок до того, щоб заспокоїти ситуацію, але всі ми знаємо, що ми ще дуже далекі від вирішення цієї проблеми", - сказав Штайнмаєр.
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Штайнмаєр також підкреслив необхідність фінансової підтримки України, враховуючи її важке економічне становище.
Як повідомляв УНІАН, раніше Штайнмаєр заявив, що на вирішення українського конфлікту можуть піти десятиліття.
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