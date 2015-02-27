Штайнмаєр: на вирішення українського конфлікту можуть піти десятиліття

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. На його думку, пошуки "політичного рішення розтягнуться, ймовірно, на ціле покоління", - заявив урядовець у Берліні, передає DW.DE.

Читайте такожШтайнмаєр: миротворча місія ООН в Україні можлива, але її організація займе багато часу

Втім, на відміну від інших гострих конфліктів, міністр бачить перспективи щодо української кризи. "Коли я дивлюся на Земну кулю і бачу Сирію, Лівію та Ірак, то я розглядаю український конфлікт як єдиний, що піддається розв’язанню", - сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Рішення Києва розпочати відведення важкої військової техніки, за його словами, не є проривом, а "хорошою новиною". "Можливо, зараз можна знову бути трохи більш упевненим, аніж ми були протягом останніх тижнів", - зазначив міністр. Втім, він нагадав, що відведення озброєнь мало розпочатися ще тиждень тому. Нагадаємо, що це було другим етапом у мінських домовленостях. Першим етапом було повне припинення вогню.