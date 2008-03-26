Ющенко: найкращий засіб подолання інфляції - реальний держбюджет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на прийнятті нового реального державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції Президент зазначив, що якнайшвидше прийняття реального державного бюджету 2008 року стане кращим засобом боротьби з інфляцією.

«Я наполягаю на тому, щоб уряд якомога швидше вийшов з пропозицією щодо змін і доповнень до бюджету, який ми прийняли у грудні 2007 року, бюджет, над яким не в силах було, безумовно, серйозно попрацювати, виходячи з того, що часу було недостатньо», - сказав Президент. Він зауважив, що прийняття тоді бюджету було скоріше вотумом довіри до нової влади, а не прийняття змістовного бюджету, який би давав відповідь на всі виклики.

Президент нагадав, що у березні сплив час, коли уряд повинен був направити зміни і доповнення на розгляд парламенту.

Говорячи безпосередньо про інфляцію, В.ЮЩЕНКО назвав це серйозним викликом. «Коли ми говоримо про те, що робити для того, щоб справитися із цим викликом, а я по-іншому не можу сказати, коли за два місяці вибирається 60% річної інфляції, то, очевидно, що питання втратило контроль», - сказав Президент.

Він підкреслив, що зараз врегулювання ситуації потребує найсерйозніших дій уряду, Міністерства фінансів, міністра економіки, голови Національного банку. Президент підкреслив, що необхідно дати відповідь на всі фактори, які призвели до інфляції.

«Можливо тут варто сказати, що оптові ціни у 2007 році принесли інфляцію на рівні 22-23%. Це є серйозна проблема», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабінет міністрів не має наміру вносити зміни до бюджету на 2008 рік до затвердження в парламенті програми діяльності уряду.