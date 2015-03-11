У Криму звільнили вчителя історії за акцію до річниці народження Шевченка

Як повідомляє Крим.Реалії, адміністрація школи звільнила викладача за «невідповідність займаній посаді».

Чи буде він оскаржувати рішення керівництво школи, Леонід Кузьмін поки не вирішив.

«Я поки не знаю, чи буду оскаржувати це рішення. Я поки в роздумах», - сказав Кузьмін.

Раніше Кримська польова місія з прав людини повідомляла про те, що Кузьміну погрожували звільненням за статтею і пропонували написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Читайте такожВ окупованому Сімферополі біля пам'ятника Шевченка чергує поліцейська машина (фото)Як повідомлялося, Леонід Кузьмін, Вільдар Шукурджиєв та Олександр Кравченко були затримані 9 березня після акції в парку Гагаріна в Сімферополі з нагоди 201-ї річниці з дня народження українського письменника Тараса Шевченка та доставлені у Залізничний райвідділ поліції.

Формально їх звинуватили в порушенні встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування» (п. 2 ст. 20) Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації.

Залізничний райсуд Сімферополя переніс на ранок 12 березня розгляд справи про адміністративне правопорушення щодо трьох кримських активістів. Засідання перенесли після того, як адвокат затриманих активістів Еміль Курбедінов заявив клопотання, в якому попросив ознайомитися з матеріалами справи.