Десятки активістів вийшли на вулиці окупованого Сімферополя відсвяткувати день народження Шевченка (фото)
Також активісти розгорнули кримськотатарський та український прапори із написом "Крим - це Україна".
Близько тридцяти активістів вийшли на вулиці Сімферополя з українськими прапорами, щоб відсвяткувати день народження українського поета Тараса Шевченка.
Про це повідомив московський кореспондент видання The Guardian Шон Вокер у своєму Twitter.
"Кілька сміливців прийшли, щоб відсвяткувати день народження українського поета Тараса Шевченка в Сімферополі - їх близько 30 осіб", - йдеться в повідомленні.
Також активісти розгорнули кримськотатарський та український прапори і з написом "Крим - це Україна".
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Після цього поліція затримали кількох учасників акції.
ТСН пише, що трьох затримали за українську символіку: один був у вишиванці і з жовто-блакитними стрічками, другий - також у вишиванці, з стрічками, третій - мав при собі український прапорець.
Зараз затримані у відділенні МВС Росії пишуть пояснення.
Нагадаємо, що окупаційні власті заборонили проводити акцію біля пам'ятника Шевченку, тому його перенесли в міський парк ім. Гагаріна Ю..
A few brave souls have come to celebrate the birthday of Ukrainian poet Taras Shevchenko in Simferopol-about 30 here pic.twitter.com/lSt9mUzq0O
- Shaun Walker (@shaunwalker7) March 9, 2015