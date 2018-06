Десятки активістів вийшли на вулиці окупованого Сімферополя відсвяткувати день народження Шевченка (фото)

Близько тридцяти активістів вийшли на вулиці Сімферополя з українськими прапорами, щоб відсвяткувати день народження українського поета Тараса Шевченка.

Про це повідомив московський кореспондент видання The Guardian Шон Вокер у своєму Twitter.

"Кілька сміливців прийшли, щоб відсвяткувати день народження українського поета Тараса Шевченка в Сімферополі - їх близько 30 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також активісти розгорнули кримськотатарський та український прапори і з написом "Крим - це Україна".

Після цього поліція затримали кількох учасників акції.

ТСН пише, що трьох затримали за українську символіку: один був у вишиванці і з жовто-блакитними стрічками, другий - також у вишиванці, з стрічками, третій - мав при собі український прапорець.

Зараз затримані у відділенні МВС Росії пишуть пояснення.

Нагадаємо, що окупаційні власті заборонили проводити акцію біля пам'ятника Шевченку, тому його перенесли в міський парк ім. Гагаріна Ю..

