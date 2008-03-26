Чорновіл дорікає Тимошенко, що вона копіює погані методи Януковича
Нардеп каже, що ПР критикувала свого лідера
Народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ (Партія регіонів) вважає, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО не вживає заходів для подолання кризи, обмежуючись адміністративними методами.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Т.ЧОРНОВІЛ висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.
«Ті методи, які критикувалися БЮТ в той час, коли ця сила була в опозиції, зараз активно використовуються. Соціальні гроші люблять тишу, інакше вони стають інфляційними», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.
При цьому, на його думку, уряд Ю.ТИМОШЕНКО використовує ті самі адміністративні заходи щодо стримання інфляції і в приватизаційній сфері, які свого часу використовував уряд Віктора ЯНУКОВИЧА.
«Уряд В.ЯНУКОВИЧА теж діяв не кращим чином, за що він критикувався фракцією Партії регіонів. Але тоді неможливо було запропонувати інші методи», - пояснив депутат.
«Ми чекали, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО знайде інші методи, але якихось кроків для подолання кризи я не бачу», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.