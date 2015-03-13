У Раді хочуть відправляти неплатників аліментів на фронт в перших рядах

Авторами законопроекту є народні депутати Андрій Помазанов, Дмитро Сторожук, Ігор Лапін (усі - з фракції «Народний фронт»), Наталія Новак (фракція партії «БПП»), Іван Крулько (фракція «Батьківщина»), Андрій Лозовой, Ігор Мосійчук (обидва - з фракції Радикальної партії).

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На даний час на сайті ВР текст законопроекту відсутній.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що здійснено вже понад 95 % заходів щодо першого етапу четвертої хвилі мобілізації. Також у Генштабі заявили, що зриву мобілізації немає.