Бойовики хочуть "націоналізувати" компанію Януковича

Про це заявив лідер угруповання "ДНР" Олександр Захарченко під час "наради" "міністерств і відомств коксохімічної, металургійної та машинобудівної галузі", повідомляє Крим.Реалії.

"Янукович – це ж законно обраний президент України та незаконно скинутий. А оскільки він ще й є нашим земляком, я думаю, він із задоволенням надасть нам допомогу і допоможе народу вижити. Тому його компанія по праву належить "Донецькій народній республіці", – заявив Захарченко.

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Асоціацію "ФПФП "Донбаський розрахунково-фінансовий центр" українські ЗМІ пов'язували з "Сім'єю" Януковича. У власності компанії – контрольні пакети акцій підприємств "Донбасвуглепереробка", центральні збагачувальні фабрики "Калінінська" та "Вузлівська", Донбаський збагачувальний комбінат і завод "Східвуглемаш".