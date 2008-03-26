У Балоги натякають, що Тимошенко треба бути скромнішою
Й не приписувати собі чужі заслуги
|Олександр ШЛАПАК
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після закінчення розширеного засідання Кабінету Міністрів України, присвяченого 100 дням роботи уряду.
«Безумовно, Президент і, я думаю, всі ми радіємо успіхам української економіки і цінуємо ті зусилля, які докладає уряд для розвитку економіки. Мені здалося, що уряд повинен був би бути скромнішим в оцінці своїх власних досягнень», - наголосив О.ШЛАПАК.
Зокрема, за його словами, слух «різнуло» те, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО приписує собі заслуги щодо вступу України до Світової організації торгівлі. «Я думаю, що це не відповідає дійсності», - сказав О.ШЛАПАК.
Він також зазначив, що навколо питання соціальних стандартів широка дискусія відбувалася торік, і багато цих стандартів планував Президент, а потім втілив у життя уряд Віктора ЯНУКОВИЧА в проекті бюджету на 2008 рік, і ці моменти практично без змін увійшли до бюджету.
«Я повинен сказати, що є деяка послідовність в економічних і соціальних процесах, і мені особисто не подобаються постійні спроби говорити про те, що ми (уряд ТИМОШЕНКО – УНІАН) починали з нуля – нам дісталися повні руїни», - наголосив перший заступник голови Секретаріату Президента.
Також він зазначив досить низький рівень самокритики уряду. «Була названа тільки одна проблема - це інфляція. Ми не раз говорили, що ці проблем набагато більші. Я думаю, що це викликано тим, що сьогодні такий святковий день – 100 днів уряду - і треба відзвітувати про свою хорошу роботу. Але я вважаю, що будь-яка можливість звіту повинна включати виклад тих проблем, які можуть незабаром виникнути, і способи їх вирішення», - підкреслив О.ШЛАПАК.
Він зазначив, що окрім інфляції є проблема з бюджетом. «Ми не чуємо бачення уряду, яким чином змінюватиметься бюджет країни, а проблем там дуже багато – про них вчора йшлося на засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування в Криму. Проблеми в газовій сфері... Йдеться весь час про перемоги, але я хочу нагадати, що досі немає жодних врегульованих стосунків щодо газової ситуації в Україні», - наголосив О.ШЛАПАК.
Резюмуючи свою оцінку роботи уряду за 100 днів, О.ШЛАПАК сказав: «Це старт непоганий. У всякому разі, я відчуваю, постійно спілкуючись з міністрами, колосальне бажання кожного з них на своїй ділянці продемонструвати якнайкращі якості. Якщо це вдасться консолідувати на рівні уряду, то, я думаю, нас чекають добрі результати».
Він також повідомив, що Президент вітає уряд з першими 100 днями його роботи і бажає «ще попрацювати на Україну багато-багато років, попрацювати ефективно з гарним результатом».