У Балоги натякають, що Тимошенко треба бути скромнішою

Перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК вважає, що уряду потрібно бути скромнішим, оцінюючи свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після закінчення розширеного засідання Кабінету Міністрів України, присвяченого 100 дням роботи уряду.

«Безумовно, Президент і, я думаю, всі ми радіємо успіхам української економіки і цінуємо ті зусилля, які докладає уряд для розвитку економіки. Мені здалося, що уряд повинен був би бути скромнішим в оцінці своїх власних досягнень», - наголосив О.ШЛАПАК.

Зокрема, за його словами, слух «різнуло» те, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО приписує собі заслуги щодо вступу України до Світової організації торгівлі. «Я думаю, що це не відповідає дійсності», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також зазначив, що навколо питання соціальних стандартів широка дискусія відбувалася торік, і багато цих стандартів планував Президент, а потім втілив у життя уряд Віктора ЯНУКОВИЧА в проекті бюджету на 2008 рік, і ці моменти практично без змін увійшли до бюджету.

«Я повинен сказати, що є деяка послідовність в економічних і соціальних процесах, і мені особисто не подобаються постійні спроби говорити про те, що ми (уряд ТИМОШЕНКО – УНІАН) починали з нуля – нам дісталися повні руїни», - наголосив перший заступник голови Секретаріату Президента.

Також він зазначив досить низький рівень самокритики уряду. «Була названа тільки одна проблема - це інфляція. Ми не раз говорили, що ці проблем набагато більші. Я думаю, що це викликано тим, що сьогодні такий святковий день – 100 днів уряду - і треба відзвітувати про свою хорошу роботу. Але я вважаю, що будь-яка можливість звіту повинна включати виклад тих проблем, які можуть незабаром виникнути, і способи їх вирішення», - підкреслив О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що окрім інфляції є проблема з бюджетом. «Ми не чуємо бачення уряду, яким чином змінюватиметься бюджет країни, а проблем там дуже багато – про них вчора йшлося на засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування в Криму. Проблеми в газовій сфері... Йдеться весь час про перемоги, але я хочу нагадати, що досі немає жодних врегульованих стосунків щодо газової ситуації в Україні», - наголосив О.ШЛАПАК.

Резюмуючи свою оцінку роботи уряду за 100 днів, О.ШЛАПАК сказав: «Це старт непоганий. У всякому разі, я відчуваю, постійно спілкуючись з міністрами, колосальне бажання кожного з них на своїй ділянці продемонструвати якнайкращі якості. Якщо це вдасться консолідувати на рівні уряду, то, я думаю, нас чекають добрі результати».

Він також повідомив, що Президент вітає уряд з першими 100 днями його роботи і бажає «ще попрацювати на Україну багато-багато років, попрацювати ефективно з гарним результатом».