У Запоріжжі відбулася церемонія прощання з Олександром Пеклушенком

Церемонія проходила у приміщенні колишньої Облспоживспілки, яку тривалий час очолював загиблий, передає ТСН.

Журналістів всередину не пускали. Користування знімальною апаратурою у залі, де тривало прощання, забороняли охоронці.

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На прощання з екс-головою області прийшов архиєпископ Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука. Цей візит він назвав приватним і підтвердив, що церковного чину відспівування для самогубці правитися не може.

"Я прийшов як до людини, яку я поважав. Поки йде слідство, церква забороняє все це", - пояснив архієрей.

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко знайдений мертвим у власному будинку. Попередня версія події - самогубство.