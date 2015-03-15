У Запоріжжі відбулася церемонія прощання з Олександром Пеклушенком
У Запоріжжі попрощалися з колишнім головою облдержадміністрації Олександром Пеклушенком, якого знайшли застреленим у власному будинку 12 березня.
Церемонія проходила у приміщенні колишньої Облспоживспілки, яку тривалий час очолював загиблий, передає ТСН.
Журналістів всередину не пускали. Користування знімальною апаратурою у залі, де тривало прощання, забороняли охоронці.
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На прощання з екс-головою області прийшов архиєпископ Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука. Цей візит він назвав приватним і підтвердив, що церковного чину відспівування для самогубці правитися не може.
"Я прийшов як до людини, яку я поважав. Поки йде слідство, церква забороняє все це", - пояснив архієрей.
Раніше УНІАН повідомляв, що екс-губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко знайдений мертвим у власному будинку. Попередня версія події - самогубство.