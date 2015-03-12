Екс-губернатора Запорізької області знайдено мертвим

Колишнього голову Запорізької обласної державної адміністрації та колишнього народного депутата України Олександра Пеклушенка виявлено мертвим у власному будинку.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, повідомлення про подію надійшло в міліцію сьогодні близько 13.00.

«На місце події - в приватний будинок Олександра Пеклушенка в Ленінському районі Запоріжжя, виїхала слідчо-оперативна група. Екс-голову ЗОДА, справді, виявлено мертвим. Причина смерті - вогнепальне поранення в ділянку горла», - повідомили в керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області.

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За словами співрозмовника агентства, попередня версія події - самогубство, однозначно назвати причину смерті можна буде після проведення всіх необхідних слідчо-оперативних дій та експертиз.

Нагадаємо, раніше в своєму будинку було знайдено повішеним мера Мелітополя.Через день від серцевої недостатності в тому ж місті помер керівник міліції.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого у Генпрокуратурі заявили про вручення екс-народному депутату Михайлу Чечетову повідомлення про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року - ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

21 лютого Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури виніс рішення про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави 4 млн 990 тис. грн. 23 лютого за Чечетова було внесено заставу і звільнено з-під варти.

28 лютого його знайшли мертвим. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Чечетов випав із 17-го поверху житлового будинку. Було свідкрито кримінальне провадження за фактом смерті Чечетова за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

2 березня Чечетова поховали на Південному кладовищі у Києві.