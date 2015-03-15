Гройсман планує вдосконалити роботу Ради

Про це він сказав в ефірі вінницького міського телебачення.

«Буде систематизовано роботу парламенту, то ж 26 березня буде створено 7 робочих груп. Вони напрацюють «дорожній план» - хто чим і як буде займатися. Він включатиме, у тому числі й конституційну реформу, яка передбачає децентралізацію влади. Без цього буде дуже важко провести реформи, в освіті, в охороні здоров`я, і навіть в економічній політиці важко буде досягти успіху», - зазначив Гройсман.

Голова ВР пояснив, що цей «дорожній план» сформує завдання і роботу між комітетами Верховної Ради, фаховим середовищем.

Читайте такожГройсман: Україна має пройти непростий шлях від пострадянської держави до сучасної європейської країни«І ми побачимо, що результативність парламенту стане вищою», - переконаний Гройсман.

Голова Верховної Ради зазначив, що у парламенті вже систематизували усе, що було напрацьовано коаліційною угодою, програмою уряду, Стратегією розвитку України -2020 та угодою про Асоціацію з Європейським Союзом. «Вийшло, що нам треба прийняти близько 300 документів, з яких 95 - цілісні закони», - зазначив він.