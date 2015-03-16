Обама не належить до активних шанувальників ідеї поставки Україні зброї - Туск

Про це президент Європейської ради Дональд Туск сказав в інтерв'ю ряду видань, серед яких Gazeta Wyborcza.

"Президент Обама, з яким розмовляв у Білому домі, не є «яструбом», а може навіть є найпоміркованішим американським політиком у питанні санкцій (проти РФ) чи поставок зброї Україні", - сказав Туск, який минулого тижня проводив переговори з американським президентом.

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Туск назвав санкції проти Росії, запроваджені через її агресію проти України, важливим елементом трансатлантичної співпраці, відзначивши, що США очікує від ЄС продовження дії запроваджених минулого року економічних санкцій проти РФ.

"Месидж був чітким: якщо Європа не продовжить нинішні санкцій у червні, то це буде дуже критичний момент для трансатлантичних відносин. Американці не можуть сприйняти ситуацію, за якої вони беруть більшу участь у українських справах більше, ніж Європа", - сказав він, зазначивши, що це дуже чітка позиція адміністрації Обами.