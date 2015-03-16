Самоврядування у деяких районах Донбасу введуть після місцевих виборів - законопроект

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Відповідний законопроект № 2378 оприлюднено сьогодні на сайті Верховної Ради.

«Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України», - зазначається у законопроекті.

Згідно з документом, демократичні вибори мають бути проведені після виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та в умовах недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань.

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Крім того, вибори мають відбутися за участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів. Крім того, мають бути створені безпечні умови діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі.

В проекті закону також зазначається, що вибори мають відбутися з дотриманням принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі; свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей.

Крім того, під час виборів необхідно дотримуватися гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей; прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.