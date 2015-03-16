Демобілізовані бійці стануть основою резерву Збройних Сил - депутат

Про це сьогодні у коментарі журналістам після Погоджувальної ради заявив народний депутат фракції «Народний фронт», голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, коментуючи відповідну пропозицію голови РНБО Олександра Турчинова.

За його словами, це дозволить покращити обороноздатність української армії.

«Ми пропонуємо законопроект, за яким на основі демобілізованих людей, - з тих, хто має бойовий досвід, - буде створена перша хвиля резерву. У випадку надзвичайного стану ці люди будуть призвані, оскільки вони мають бойовий досвід, свої частини, їх не треба пропускати через навчальні центри і злагодження. Відповідно, це буде той фундамент, на якому ми будемо базувати свою безпеку», - сказав Пашинський.

Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони також відзначив, що даний законопроект буде йти в комплексі законопроектів, які покращуватимуть стан українського війська.

«Зараз ми відновлюємо призов, де прийняли рішення, що вони не ідуть в зону АТО. Але рік тому ми зіштовхнулись із ситуацією, що у нас не було достатньо кваліфікованих військовослужбовців, щоб наповнити бойові підрозділи першої лінії», - сказав народний депутат.

«Ніхто не буде смикати цих людей без нагальної потреби, але ми не повторимо ситуацію минулого року, коли по тривозі ми змогли підняти лише 5 000 чоловік», - резюмував Сергій Пашинський.