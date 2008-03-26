У Тимошенко хочуть терміново приватизувати енергогенеруючі компанії
Заради енергетичної безпеки країни...
|Юрій ПРОДАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН.
«Прийнято зміни стратегії, які передбачають термінову приватизацію генкомпаній, виходячи з необхідності залучення інвестицій і забезпечення енергетичної безпеки країни», - повідомив міністр.
Як повідомляв УНІАН, 19 березня Кабінет міністрів вніс до списку держкомпаній, акції яких підлягають продажу в поточному році, 60%+1 пакет акцій енергогенеруючих компаній ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго», ВАТ «Центренерго» і ВАТ «Дніпроенерго» (розп. від 19 березня №478-р). Так, уряд вирішив внести до переліку приватизації 60%+1 пакет акцій ВАТ «Дніпроенерго» (номінальна вартість - 58 млн. 860 тис. грн), 60%+1 пакет акцій ВАТ «Донбасенерго» (141 млн. 865,82 тис. грн.), 60%+1 пакет акцій ВАТ «Західенерго» (76 млн. 743,26 тис. грн), ВАТ «Центренерго» (288 млн. 137,5458 тис. грн.).
У лютому НАК «Енергетична компанія України» виступила з ініціативою продажу контрольних пакетів акцій генеруючих компаній ТЕС і ТЕЦ стратегічному інвестору.
В даний час держава через НАК «Енергетична компанія України» володіє 85,77% “Донбасенерго”, “Західенерго” (70,1%), ЕК “Центренерго” (78,29%).