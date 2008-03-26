У Тимошенко хочуть терміново приватизувати енергогенеруючі компанії

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив внесення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, визнавши необхідність термінової приватизації генеруючих компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН.

«Прийнято зміни стратегії, які передбачають термінову приватизацію генкомпаній, виходячи з необхідності залучення інвестицій і забезпечення енергетичної безпеки країни», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Кабінет міністрів вніс до списку держкомпаній, акції яких підлягають продажу в поточному році, 60%+1 пакет акцій енергогенеруючих компаній ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго», ВАТ «Центренерго» і ВАТ «Дніпроенерго» (розп. від 19 березня №478-р). Так, уряд вирішив внести до переліку приватизації 60%+1 пакет акцій ВАТ «Дніпроенерго» (номінальна вартість - 58 млн. 860 тис. грн), 60%+1 пакет акцій ВАТ «Донбасенерго» (141 млн. 865,82 тис. грн.), 60%+1 пакет акцій ВАТ «Західенерго» (76 млн. 743,26 тис. грн), ВАТ «Центренерго» (288 млн. 137,5458 тис. грн.).

У лютому НАК «Енергетична компанія України» виступила з ініціативою продажу контрольних пакетів акцій генеруючих компаній ТЕС і ТЕЦ стратегічному інвестору.

В даний час держава через НАК «Енергетична компанія України» володіє 85,77% “Донбасенерго”, “Західенерго” (70,1%), ЕК “Центренерго” (78,29%).