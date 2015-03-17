Екс-прем'єру Азарову нарахували майже 600 тисяч гривень пенсії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України.

«У період з 2008 року по 2014 рік високопосадовцю незаконно виплатили пенсію з переплатою у 585 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними МВС, встановлено, що службові особи Пенсійного фонду України у 2014 році, діючи за попередньою змовою з екс-прем’єром Азаровим, вчиняли розтрату бюджетних коштів.

«Управлінням Пенсійного фонду у Шевченківському районі Головного управління Пенсійного фонду України в Києві Азарову безпідставно призначена та нарахована пенсія. Внаслідок чого Азарову зайво виплачена пенсія у період з 2008 року по 2014 рік в сумі близько 585 тис. грн», - підкреслюється в повідомленні.

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Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою). Покарання може сягати 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.