США ввели санкції проти Азарова, Арбузова та ватажків бойовиків

США розширили санкційний список проти деяких росіян і українських чиновників-утікачів.

У список додані 14 прізвищ і дві організації, повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

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У список потрапили екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров, його колишній заступник Сергій Арбузов, Раїса Богатирьова - міністр охорони здоров'я в уряді Азарова, а також ватажок батальйону бойовиків "Восток" Олександр Ходаковський і дружина бойовика - лідера партії "Новоросія" Павла Губарєва Катерина Губарєва.

Серед організацій в "чорний список" потрапили Євразійський союз молоді і Російський національний комерційний банк.

"Українська правда" наводить санкційний список з розшифровкою:

Роман Лягін обіймав посаду голови "Центральної виборчої комісії" і "міністра" соціальної політики та праці самопроголошеної "ДНР".

Юрій Івакін - один із лідерів терористичної організації "ЛНР".

Олександр Караман - обіймав низку керівних посад у бойовиків "ДНР".

Олександр Ходаковський - колишній глава "служби безпеки" "ДНР" і лідер батальйону бойовиків "Восток".

Сергій Здрилюк - колишній помічник Ігоря Гіркіна та колишній "міністр" оборони" "ДНР".

Катерина Губарєва - "екс-міністр" закордонних справ "ДНР".

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Сергій Абісов - був призначений міністром внутрішніх справ Криму в травні 2014 року.

Олег Козюра - глава Федеральної міграційної служби Росії в Севастополі.

Олександр Дугін, Андрій Коваленко, Павло Каніщев - лідери Євразійського союзу молоді.