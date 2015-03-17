Румунія готова допомагати Україні у підготовці до вступу в ЄС і НАТО

Про це заявив президент країни Клаус Йоганніс під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком в Києві.

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Президент Румунії зазначив, що він зацікавлений в зміцненні відносин між двома державами та підтримці України на шляху до Євросоюзу.

"Румунія бажає бути партнером України і ділитися досвідом та експертними порадами в процесі підготовки до приєднання України до Євросоюзу і НАТО", - підкреслив Клаус Йоганніс.

У зв'язку з цим він повідомив, що під час спілкування з Петром Порошенком обговорювалися питання внутрішніх реформ в Україні. "Особливо по лінії демократизації і побудови правової держави", - зазначив лідер румунської держави.

Він підтвердив, що для цього він з Петром Порошенком має загальний підхід, заснований на добрих відносинах сусідства та сприяння процвітанню безпечного регіону в Східній Європі.

Клаус Йоганніс зазначив, що такий підхід має бути корисним для українських громадян, всього регіону, оскільки буде зміцнювати стабільність у цій частині Європи.