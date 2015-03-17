Визначені дата і теми засідання Європейської Ради

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс. "19-20 березня відбудеться засідання Європейської Ради, на якому буде обговорюватися ситуація в Україні і відносини з Росією, зокрема в контексті імплементації мінських домовленостей", - сказав Євген Перебийніс.

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Крім цього він зазначив, що окрему увагу буде приділено підготовці саміту Східного партнерства, який відбудеться у Ризі 21-22 травня.

"Ми сподіваємося, що за підсумками цього засідання будуть прийняті домовленості, в яких буде міститися заклик до неухильного виконання мінських угод, а також підтримка України на шляху проведення реформ", - додав Євген Перебийніс.