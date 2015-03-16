ЄС прийняв оновлений порядок денний асоціації з Україною
19:08, 16 березня 2015Політика
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Євросоюз прийняв оновлений порядок денний асоціації Україна-ЄС.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це на прес-конференції після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ повідомила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.
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"Сьогодні ми прийняли з Україною оновлений порядок денний асоціації", - сказала вона, однак не повідомила деталей.
Крім того, за словами Федеріки Могеріні, на засіданні міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорили підготовку до саміту Східного партнерства, який пройде у травні в Ризі.
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