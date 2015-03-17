Інститут національної пам'яті пропонує проголосити 2017 рік Роком Української революції

Як пише Історична Правда, Український інститут національної пам’яті (УІНП) звернувся до Президента України Петра Порошенка із ініціативою видати Указ про оголошення 2017 року Роком Української революції із відповідним відзначенням цієї події на державному рівні.

Читайте такожУ Криму звільнили вчителя історії за акцію до річниці народження Шевченка"Цей день став початком Української революції 1917–1921 рр. та розбудови модерної української державності. Українська революція 1917–1921 років продемонструвала волю українців до незалежності та демократичного розвитку", - цитує видання УІНП.

Також УІНП пропонуватиме встановити в Україні нове свято 17 березня – День української національної революції 1917 р.