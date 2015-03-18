Концепцією інформбезпеки України займатиметься експертна рада при Мінінформполітики

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

На виконання програми діяльності уряду та коаліційної угоди при Міністерстві інформаційної політики України створено експертну раду з питань розвитку інформаційного простору України.

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"Метою створення експертної ради є публічне обговорення та розробка концепції інформаційної безпеки України, а також співпраця з громадськими організаціями з питань, що стосуються розвитку інформаційного простору України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві відзначили, що співголовами ЕРМІП будуть міністр Юрій Стець та представник від громадських організацій, обраний з членів ради.

Своє перше засідання експертна рада проведе наступного тижня.

Зокрема, до експертної ради увійшли представники міністерства, профільних комітетів ВРУ, громадських організацій та медіа юристи: Дмитро Золотухін – радник Міністра інформаційної політики України; Вікторія Сюмар – народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики; Зураб Аласанія – Національна телекомпанія України; Петро Бурковський – Інститут стратегічних досліджень; В’ячеслав Гусаров – Центр військово-політичних досліджень; Сергій Даниленко, доктор політичних наук, доцент кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин; Дмитро Дубов – Інститут стратегічних досліджень; Іван Вінник - народний депутат України, секретар Комітету ВР України з питань національної безпеки і оборони України; Костянтин Квурт – МГО «Інтерньюз - Україна»; Андрій Куликов – журналіст, медіаексперт; Тетяна Лебедєва – ВГО «Незалежна асоціація телерадіомовників»; Павло Моісеєв – МГО «Інтерньюз - Україна»; Тарас Петрів – Фундація «Суспільність»; Георгій Почепцов – доктор політичних наук, професор Національної академії державного управління та Маріупольського державного університету; Сергій Черненко – Інститут стратегічних досліджень.