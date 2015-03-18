Реформи, які здійснює Україна, наближують її до Європи - Гройсман

Про це йшлося під час зустрічі Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана з делегаціями Комітету з бюджетних питань на чолі з Ж.Артуі та Підкомітету з безпеки та оборони Комітету з закордонних справ Європейського Парламенту на чолі з Анною Фотигою у середу. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

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На початку зустрічі Гройсман висловив вдячність європарламентарям за небайдужість до України і високо оцінив підтримку, яку надає нашій державі Євросоюз.

Голова Верховної Ради поінформував про перебіг реформ, які здійснюються в країні, наголосивши на особливій ролі Верховній Ради у їх законодавчому забезпеченні. У контексті імплементації конституційної реформи Гройсман повідомив, що завтра Президент України планує затвердити персональний склад Конституційної комісії, яка напрацьовуватиме зміни до Основного закону, зокрема, у частині децентралізації, і висловив вдячність за експертну підтримку європейських і американських колег.

Гройсман зазначив, що нинішній склад українського Парламенту «здолав усі перешкоди на шляху боротьби з корупцією». «Треба накопичити критичну масу рішень, аби зламати хребет цьому ганебному явищу. Як Голова Верховної Ради я зроблю усе, аби корупція в Україні була подолана», - заявив він.

Керівник Парламенту повідомив, що вживаються заходи і до «оновлення і підвищення інституційних можливостей державних структур», нагадавши у цьому контексті про зустріч з Президентом Європарламенту Мартіном Шульцем у рамках свого візиту до Брюсселя. За словами Гройсмана, він «відчув підтримку нашого прагнення підвищити інституційні можливості України».

У контексті надання допомоги Україні з боку європейських структур Гройсман назвав особливо важливими ті, які стосуються інфраструктурних проектів, надання бюджетної підтримки процесам регіонального розвитку.

Під час зустрічі також йшлося про поточну ситуацію в Україні. Голова Верховної Ради назвав російську агресію на Сході України «викликом для світу і Європи», оскільки це є посяганням на ті цінності, які віками виборювала Європа.

«Україна зазнає потужної військової, економічної та інформаційної агресії», - сказав він, наголосивши, що наша держава докладає зусиль до врегулювання ситуації мирним шляхом, виконуючи у повному обсязі Мінські угоди. Разом з тим, зауважив він, поки що з боку Росії немає адекватних кроків.

«Ми несемо величезні втрати. Ціна питань - сотні українських воїнів, які боронили Східний кордон. Тому підвищення обороноздатності особливо важливе. І якщо у цьому питанні не рухатися вперед, це означає дивитися, як гинуть люди», - наголосив Гройсман.

Керівник Парламенту також повідомив, що дотримуючись Мінського протоколу, Верховна Рада учора ухвалила ряд законодавчих актів, зокрема, Постанову про звернення до ООН та ЄС щодо направлення в Україну миротворчої місії. «Важливим лишається питання щодо підвищення нашої обороноздатності», - підкреслив він.

Своєю чергою, члени делегації наголосили, що повністю підтримують Мінські угоди і зусилля, спрямовані на досягнення миру і висловили думку про недоцільність скасування санкцій щодо Російської Федерації доти, доки нею Мінські домовленості не будуть виконуватися у повному обсязі.

За словами європарламентарів, вони також підтримують зусилля України на шляху реформ і готові брати участь у серйозній роботі з нарощування інституційної спроможності Верховної Ради.

Зокрема, Артуі наголосив, що Комітет докладе усіх зусиль, аби Україні було надано повноцінну фінансову допомогу.

Члени делегації засудили анексію Криму і висловили думку про необхідність виробити стратегію повернення тимчасово окупованого півострова. Вони також наголосили на необхідності активізації надання світовому співтовариству правдивої інформації про Україну та європейські цінності як противагу російській пропаганді. При цьому, говорячи про необхідність подолання інформаційної агресії, члени комітетів наголошували, що у Європі вже «зростає розуміння того, хто є насправді Путін і що таке є Росія».