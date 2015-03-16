Гройсман заявив, що Київ не збирається наділяти Донбас особливими повноваженнями

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів.

Гройсман зазначив, що цього тижня Верховна Рада має розглянути ряд законів, пов'язаних з виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України, а також щодо обороноздатності країни.

Говорячи про президентські законодавчі ініціативи, спрямовані на виконання Мінських угод, спікер зазначив, що “іноді у пресі звучить, що ці закони передбачають якийсь особливий статус”.

“Я думаю, що це помилка, оскільки жодного слова в будь-якому законі, який внесено або прийнято парламентом, жодного особливого статусу не передбачається для окремих територій Луганської і Донецької областей”, - сказав він.

За словами Гройсмана, законопроектами передбачено, що буде визначено лінії розмежування територій, на яких після припинення вогню, відведення військ тощо, будуть проведені місцеві вибори, які будуть визнані світовим співтовариством і відповідатимуть критеріям відкритості, публічності і демократії.

“Жодного питання про особливий статус територій, наділення якимись окремими повноваженнями сьогодні не йдеться”, - сказав спікер.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

«Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України», - зазначається у законопроекті.

Згідно з документом, демократичні вибори мають бути проведені після виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та в умовах недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань.

Також президент вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування.

«До окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, належать райони або їх частини, міста, селища і села, що знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка визначена додатком до цієї Постанови, що відповідає Мінському меморандуму від 19 вересня 2014 року», - йдеться у проекті документу.