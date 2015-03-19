Президент призначив послів у кількох країнах
19:40, 19 березня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко підписав укази про призначення послів України в п'яти країнах.
Порошенко призначив послів України в п'яти країнах / Фото УНІАН
Зокрема, указом №154/2015 президент призначив Валерія Александрука послом України в Нігерії.
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Указом №151/2015 Ігор Сагач призначений послом України у Швеції.
Указом №153/2015 Микола Нагорний призначений послом України в Лівії та Тунісі за сумісництвом.
Указом №152/2015 президент призначив Євгена Цимбалюка послом України в Кенії.
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