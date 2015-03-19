Президент призначив послів у кількох країнах

Президент Петро Порошенко підписав укази про призначення послів України в п'яти країнах.

Зокрема, указом №154/2015 президент призначив Валерія Александрука послом України в Нігерії. Читайте такожДля економії бюджетних коштів України закриє 9 консульств в різних країнах - МЗС Указом №151/2015 Ігор Сагач призначений послом України у Швеції. Указом №153/2015 Микола Нагорний призначений послом України в Лівії та Тунісі за сумісництвом. Указом №152/2015 президент призначив Євгена Цимбалюка послом України в Кенії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter